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Самир Гурбанов: Есть существенные недостатки в эксплуатации русел рек

Самир Гурбанов: Есть существенные недостатки в эксплуатации русел рек "В результате мониторинга процесса эксплуатации русел всех рек Азербайджана были выявлены серьезные недостатки".
Экология
12 января 2021 г. 17:17
Самир Гурбанов: Есть существенные недостатки в эксплуатации русел рек

"В результате мониторинга процесса эксплуатации русел всех рек Азербайджана были выявлены серьезные недостатки".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов Самир Гурбанов.

По его словам, основной недостаток характеризуется нарушением экологического баланса: "В результате этой деятельности экологии наносится серьезный ущерб. Поэтому проводится оценивание данной деятельности. Оценивание состояния русел рек проводится в соответствии с поручением правительства".

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Версия на азербайджанском языке Samir Qurbanov: "Çay yataqlarının istismarında böyük nöqsanlar var"

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