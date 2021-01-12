Самир Гурбанов: Есть существенные недостатки в эксплуатации русел рек

"В результате мониторинга процесса эксплуатации русел всех рек Азербайджана были выявлены серьезные недостатки".

"В результате мониторинга процесса эксплуатации русел всех рек Азербайджана были выявлены серьезные недостатки".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов Самир Гурбанов.

По его словам, основной недостаток характеризуется нарушением экологического баланса: "В результате этой деятельности экологии наносится серьезный ущерб. Поэтому проводится оценивание данной деятельности. Оценивание состояния русел рек проводится в соответствии с поручением правительства".