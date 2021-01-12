Самир Гурбанов: Есть существенные недостатки в эксплуатации русел рек

"В результате мониторинга процесса эксплуатации русел всех рек Азербайджана были выявлены серьезные недостатки".
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов Самир Гурбанов.
По его словам, основной недостаток характеризуется нарушением экологического баланса: "В результате этой деятельности экологии наносится серьезный ущерб. Поэтому проводится оценивание данной деятельности. Оценивание состояния русел рек проводится в соответствии с поручением правительства".