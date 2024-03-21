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Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, местами туман, юго-восточный ветер.
Экология
21 марта 2024 г. 12:48
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, местами туман, юго-восточный ветер.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью будет 5-7° тепла, днем 8-12° тепла. Атмосферное давление понизится с 764 до 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, в горных районах - снег. На отдельных территориях возможны ливни, грозы и град. Ночью и утром ожидается туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1-6°, днем 8-13° тепла, ночью в горах 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

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