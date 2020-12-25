Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Будет дуть умеренный юго-западный ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, 26 декабря температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-3, днем 6-8 градусов тепла, в Баку ночью 1-3, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 771 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

26 декабря в районах Азербайджана в основном без осадков. Временами туман, в некоторых местах ожидается усиление западного ветра.

Температура воздуха ночью составит 0-4 градусов мороза, днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 26-27 декабря на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно отразится на здоровье метеочувствительных людей.