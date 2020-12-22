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Прогноз погоды в Азербайджане на 23 декабря

Прогноз погоды в Азербайджане на 23 декабря Атмосферное давление понизится с 769 мм до 762 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%
Экология
22 декабря 2020 г. 14:23
Прогноз погоды в Азербайджане на 23 декабря

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами будут идти дожди, местами интенсивные. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, 23 декабря температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 769 мм до 762 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

23 декабря в районах Азербайджана ожидается дождливая погода, в горных и предгорных районах снег, местами интенсивный.

Температура воздуха ночью составит 1-4, днем 6-9 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 0-3 градусов мороза.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 23 декабря на Абшеронском полуострове ожидается преобладание умеренного юго-восточного ветра и дождливой погоды, что неблагоприятно отразится на здоровье метеочувствительных людей.

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Версия на английском языке Weather forecast for December 23
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda intensiv yağış yağacaq

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