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Прогноз погоды на 21 марта

Прогноз погоды на 21 марта В некоторых северных и западных районах ожидаются дожди, в горных районах снег
Экология
20 марта 2021 г. 13:10
Прогноз погоды на 21 марта

21 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, завтра ночью и утром местами ожидается туман, вечером юго-западный ветер сменится северо-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5 градусов тепла, днем - 9-11 градусов тепла, в Баку ночью - 3-5 градусов тепла, днем - 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 763 мм ртутного столба до 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80 % ночью и 55-60 % днем.

21 марта в районах Азербайджана в основном без осадков.

Однако в некоторых северных и западных районах ожидаются дожди, в горных районах снег. В некоторых местах будет туман. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 3-7 градусов мороза, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, в высокогорье 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, слабые и умеренные колебания метеорологических факторов и влажные погодные условия на Абшеронском полуострове 21 марта будут относительно благоприятными для метеочувствительных людей.

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