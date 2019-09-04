Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

5 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако утром на некоторых участках полуострова есть вероятность кратковременных осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 17-20, днем 25-28 градусов тепла, в Баку ночью прогнозируется 18-20, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 761 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

На пляжах Абшерона северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра в некоторых местах ожидаются грозы, временами дожди. На отдельных территориях возможен ливень. Утром в некоторых местах будет туман. Восточный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 16-21, днем 26-31 градус тепла, в горах ночью будет 7-12, днем 14-19 градусов тепла.