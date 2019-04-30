Прогноз погоды в Азербайджане на первое мая

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на первый день мая.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 12-15, днем 19-24 градуса тепла, в Баку ночью будет 13-15, днем 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 760 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-65%, днем - 45-50%.

1 мая в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако, в некоторых горных районах ожидаются кратковременные осадки. Возможны грозы, в предгорных районах есть вероятность града. Ночью и утром в отдельных местах будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 12-17, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью ожидается 2-7, днем 14-19 градусов тепла.