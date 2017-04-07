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    Погодные условия в Азербайджане резко изменятся, пройдут дожди - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Температура воздуха снизится примерно на 4-7 градусов

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов распространил предупреждение.

    Как сообщили Report в департаменте, с вечера 9 апреля до дневных часов 11 апреля начиная с западных районов на территории страны погодные условия изменятся на нестабильные, временами пройдет дождь, в горных районах - снег, местами интенсивный, ожидаются гром и град. Ветер западный, местами сильный.

    Температура воздуха снизится примерно на 4-7 градусов.

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