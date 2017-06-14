В Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 15 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в некоторых местах будет слабый туман.

Юго-западный ветер днем сменится на временами усиливающийся северо-западный.

На Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 16-18, днем 25-30 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 16-18, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 758 мм до 753 мм ртутного столба.

Относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана в некоторых местах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Ожидается град, местами интенсивный. Прогнозируется западный ветер, который днем местами усилится. Температура воздуха ночью составит 14-19, днем 26-31 градус тепла, в горах ожидается ночью 9-14, днем 15-20 градусов тепла.

МЭПР предупреждает, что с 15 июня до полудня 17 июня погодные условия на территории страны будут нестабильными, ожидаются грозы, кратковременные дожди, местами ливни и град. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер. Уровень воды в реках повысится, в некоторых горных реках возможны кратковременные наводнения.