В Азербайджане ожидаются грозы, осадки, град - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ 10 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ближе к вечеру в отдельных частях полуострова возможны кратковременные осадки.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, северо-западный ветер днем перейдет на юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 18-21, днем 27-32 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 19-21, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление опустится с 758 мм до 754 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, дожди, которые на отдельных территориях могут перейти в ливень. Будет преобладать западный ветер. Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью ожидается 10-15, днем 18-23 градуса тепла.

МЭПР предупреждает, что 10-11 июня в некоторых горных районах ожидаются грозы и дожди, которые местами примут интенсивный характер. Есть вероятность града. Скорость западного ветра будет временами усиливаться. Уровень воды в реках может подняться.