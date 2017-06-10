Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 11 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром в некоторых местах возможен дождь. Юго-западный ветер днем сменится на временами усиливающийся северо-западный.

Температура воздуха составит ночью 18-21, днем - 29-33 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 19-21 градусов тепла, днем 30-32 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, что ниже нормы. Относительная влажность ночью составит 65-70%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана погода будет в основном без осадков. Однако днем в некоторых западных районах ожидаются грозы и дожди. Прогнозируется западный ветер, местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 17-22, днем - 31-36 градуса тепла, в горах ночью -10-15, днем - 21-26 градуса тепла.