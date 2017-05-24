Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 25 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Однако ночью и утром в отдельных местах возможны кратковременные осадки.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшероне составит 14-16, днем 20-25 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 14-16, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст.

Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 60-65%.

Что касается погодных условий в районах Азербайджана, местами ожидаются грозы и осадки, которые могут принять интенсивный характер.

Днем в большинстве районов в основном без осадков. Скорость западного ветра будет временами усиливаться. Ночью температура воздуха составит 10-15, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью ожидается 5-10, днем 13-18 градусов тепла.