Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 4 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Местами возможен слабый туман.

Будет преобладать слабый южный ветер.

Ночью температура воздуха составит 2-5, днем 10-15 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 3-5, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 769 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, хотя ожидаемая 4-5 апреля на Абшеронском полуострове весенняя погода будет в основном благоприятна для метеочувствительных людей, временами усиливающийся южный ветер на фоне незначительного спада атмосферного давления днем 6 апреля может вызвать у некоторых людей чувство дискомфорта.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.