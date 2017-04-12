Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 13 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В отдельных местах будет туман. Вечером в некоторых частях полуострова есть вероятность дождя. Будет преобладать южный ветер, скорость которого днем возрастет.

Ночью температура воздуха составит 7-10, днем 12-17 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 8-10, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 765 мм до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем начиная с западных районов ожидаются грозы, местами дожди. Будет преобладать западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 3-8, днем 18-23 градуса тепла, в горах ночью ожидается 0-5, днем 7-12 градусов тепла.