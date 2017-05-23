Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 24 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

В отдельных местах возможны кратковременные осадки, грозы. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 15-17, днем 21-26 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 15-17, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 80-90%, днем 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, хотя ожидаемые завтра на Абшеронском полуострове умеренные колебания метеорологических факторов и близкий к климатической норме температурный режим будут в основном благоприятны для метеочувствительных людей, 25 мая временами усиливающийся ветер может вызвать у некоторых людей чувство дискомфорта.

В районах Азербайджана возможны грозы и дожди, местами сильные, возможен град.

Скорость западного ветра на отдельных территориях местами усилится. Ночью температура воздуха составит 12-17, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью ожидается 5-10, днем 13-17 градусов тепла.