Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 30 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-восточный ветер днем сменится умеренным южным.

Ночью температура воздуха на Абшероне составит 15-18, днем 24-29 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 15-17, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 765 мм до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, утром местами туман. Однако ночью и вечером в отдельных горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Восточный ветер днем местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 14-19, днем 27-32 градусов тепла, в горах ночью ожидается 7-12, днем 18-23 градуса тепла.