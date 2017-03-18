Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 19 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Местами возможен туман, утром - изморось. Будет переобладать северный ветер.

Ночью на Абшероне ожидается 4-7, днем 10-15 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако ночью и утром местами прогнозируется дождь. В горных территориях есть вероятность снега. Местами ожидается туман. Западный ветер местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 14-19 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.