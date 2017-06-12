Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 13 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром в некоторых местах возможен дождь. Прогнозируется умеренный северный ветер.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 16-20, днем - 24-28 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 17-19, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В некоторых регионах Азербайджана ожидаются грозы, временами возможен дождь. В отдельных местах ожидаются ливневые дожди. Прогнозируется западный ветер, который днем местами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 17-22, днем - 29-34 градуса тепла, в горах ожидается ночью - 8-13, днем - 17-22 градуса тепла.

МЭПР предупреждает, что с 12 июня до середины дня 13 июня в некоторых районах ожидается нестабильная погода, воможны грозы, местами дожди, которые местами примут интенсивный характер. Есть вероятность града, уровень воды в реках может подняться. Скорость западного ветра будет временами усиливаться.