Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 4 декабря умеренный юго-западный ветер на отдельных территориях временами усилится.

Ночью температура воздуха на Абшероне составит 5-8, днем - 10-15 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 6-8, днем - 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85, днем - 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем - 10-15 градусов тепла. В горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 7-12 градусов тепла.