Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на субботу

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Местами возможны осадки в виде моросящего дождя.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ожидается местами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-8°С, днем - 9-11°С. Аналогичные погодные условия будут и в Баку - ночью 6-8°С, днем 9-11°С.

В районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются. Утром местами возможен туман и моросящий дождь. Однако вечером местами прогнозируются осадки, в горных и предгорных районах - мокрый снег и снег. В Лянкяран-Астаринской зоне осадки будут интенсивными.

Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 3-7°С, днем 8-12°С. В горах ночью прогнозируется -5-0°С, днем 0-5°С.