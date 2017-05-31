Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 1 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром в некоторых местах возможны осадки, грозы. Прогнозируется временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшероне составит 15-18, днем 20-25 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 16-18, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 754 мм до 759 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 80-90%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы и переменные осадки, которые на отдельных территориях примут интенсивный характер. Возможен град. Скорость западного ветра местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 14-19, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью ожидается 5-10, днем 13-18 градусов тепла.