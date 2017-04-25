Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 26 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем перейдет в северо-восточный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 6-9, днем 14-18 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 6-8, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 771 мм до 776 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 60-70%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, слабые колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове 26-28 апреля в основном будут благоприятны для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных районах – снег. Днем в большинстве районов в основном без осадков. Местами ожидается туман.

Ночью и утром на отдельных территориях скорость западного ветра усилится.

Ночью температура воздуха составит 6-11, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 6-11 градусов тепла.