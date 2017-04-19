МВД: 248 нарушителей экологического законодательства привлечены к административной ответственности

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Главное управление общественной безопасности министерства внутренних дел совместно с министерством экологии и природных ресурсов продолжает мероприятия по предотвращению случаев выброса бытового мусора вне урн в городах и районах страны, лесах, парках, лечебно-оздоровительных, туристических зонах, санитарно-защитных зонах водных и минеральных источников, побережье Каспийского моря и пляжей, накопления промышленного и бытового мусора, засорения и загрязнения водных объектов.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в первой четверти этого года в результате проведенных мероприятий городскими и районными органами полиции к административной ответственности по статьям 244 (загрязнение и порча земель), 266 (нарушение законодательства о промышленных и бытовых отходах) и 271 (не следование требованиям окружающей среды при накоплении и сжигании промышленных и бытовых отходов) Кодекса административных правонарушений привлечены 248 человек. Эти лица оштрафованы на 28 350 манатов.

Только в совместных мероприятиях в марте этого года в Сабунчинском, Сураханском, Бинагадинском, Хазарском и территории Абшеронского района к административной ответственности привлечены 12 физических, юридических и должностных лиц, нарушивших приведенные выше статьи Кодекса административных правонарушений, в их отношении применен штраф на сумму 17450 манатов.