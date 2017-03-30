Министерство предупредило касательно опасного гидрометеорологического явления

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Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 31 марта в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно, осадки в основном не ожидаются.

Однако ближе к ночи в некоторых частях полуострова возможны осадки. Будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 4-7, днем 8-13 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 4-6, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм по 772 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 60-65%.

МЭПР также сделал предупреждение касательно опасного гидрометеорологического явления.

Так, 31 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный северо-западный ветер. По сравнению с предыдущими днями столбики термометров опустятся на 3-5 градусов.

МЭПР сделало медицинское метеорологическое предупреждение, в котором отмечается, что сильный северо-западный ветер, ожидаемый 31 марта на фоне значительного повышения за короткое время атмосферного давления на Абшеронском полуострове, будет очень неблагоприятен для метеочувствительных людей.

Что же касается погодных условий, ожидаемых в районах Азербайджана, в отдельных местах прогнозируются грозы, начиная с северных и западных районов местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах – мокрый снег и снег. В отдельных местах они могут принять интенсивный характер. Есть вероятность града. Скорость западного ветра в отдельных местах увеличится. Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла.