Министерство оштрафовало лиц, нарушивших экологическое законодательство

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Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Сотрудники департамента защиты окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов с 1 по 15 апреля провели расследование для проверки соблюдения требований экологического законодательства на территории страны.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в ходе расследования было составлено 142 акта и протокола в связи с нарушениями физическими и юридическими лицами закона по защите атмосферного воздуха, земельных и водных ресурсов, недр земли, флоры и фауны, в том числе незаконного размещения в окружающей среде бытовых и производственных отходов, для устранения недочетов дано 34 срочных "принудительных распоряжения" обязательных к исполнению.

В целом, по 44 делам в административном порядке применен штраф на 100 650 манатов, подняты претензии на сумму 50 349,75 манатов по 20 делам в связи со вредом, нанесенным окружающей среде, в отношении физических и юридических лиц применена выплата 47 306,74 манатов по 245 делам выброшенных и вылитых отходов в окружающую среду. Для принятия мер в правоохранительные и исполнительные структуры направлено 26 дел, в суды – 2.