Коллектив МЭПР посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В связи с профессиональным праздником руководство и коллектив министерства экологии и природных ресурсов посетили могилу Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и Аллею шехидов.
Как передает Report, коллектив министерства сначала почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, сотрудники возложили венок к его могиле.
После руководство и коллектив министерства почтили память жертв, отдавших жизни за независимость Азербайджана, и возложили цветы на их могилы.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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