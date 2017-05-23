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    Коллектив МЭПР посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

    Помянули память шехидов, на могилы возложили цветы© Report.az

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В связи с профессиональным праздником руководство и коллектив министерства экологии и природных ресурсов посетили могилу Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и Аллею шехидов.

    Как передает Report, коллектив министерства сначала почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, сотрудники возложили венок к его могиле.

    После руководство и коллектив министерства почтили память жертв, отдавших жизни за независимость Азербайджана, и возложили цветы на их могилы.

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