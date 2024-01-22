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Фактическая погода: Высота волны на Каспии достигает 3,8 метра

Фактическая погода: Высота волны на Каспии достигает 3,8 метра Обнародована информация о фактической погоде в Азербайджане.
Экология
22 января 2024 г. 08:51
Фактическая погода: Высота волны на Каспии достигает 3,8 метра

Обнародована информация о фактической погоде в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, по состоянию на 08:00 часов в Баку и на Абшеронском полуострове дует сильный северо-западный ветер.

В настоящее время скорость ветра временами достигает 25-30 м/с. По данным станции "Нефтяные камни", высота волны на Каспии составляет 3,8 метра.

В Балакяне, Губе, Гусаре, Лянкяране, Лерике, Астаре, Джалилабаде, Загатале, Шеки, Агдаме, Нафталане, Тертере идет дождь, в Гедабеке - снег.

Дождливая и ветреная погода, наблюдаемая на территории страны, продержится до полудня 24 января.

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Версия на азербайджанском языке Faktiki hava: Xəzərdə dalğanın hündürlüyü 3,8 metrdir

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