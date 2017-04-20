Бюро прогнозов: Ветер, который с завтрашнего дня усилится, в воскресенье стихнет

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ "Прогнозируемый с завтрашнего дня в Азербайджане сильный ветер в воскресенье стихнет".

Об этом в заявлении Report сказала и.о. директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, днем 20 апреля умеренный южный ветер может немного усилиться: "Днем 22 апреля северо-западный ветер усилится. А 23 апреля северный ветер немного стихнет и днем может смениться юго-западным ветром".

Г.Мамедова сказала, что в течение ближайших 2-3 дней температура воздуха будет колебаться в пределах 17-22 градусов.