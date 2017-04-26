Бюро прогнозов: В течение последующих двух дней в Азербайджане не будет сильного ветра

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "В последующие два дня в Азербайджане не будет сильного ветра".

Об этом Report заявила и.о. директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, на данный момент на территории страны наблюдается спокойная погода: "В последующие два дня серьезных изменений в погодных условиях также не ожидается".

Г. Мамедова отметила, что в течение ближайших двух дней в Азербайджане будет наблюдаться превосходство умеренного юго-восточного ветра: "Уже два дня на территории страны наблюдаются нестабильные погодные условия, ветер. Однако с сегодняшнего дня, то есть с 26 апреля, погодные условия улучшатся и в течение последующих двух дней на территории страны в основном ожидается погода без осадков".