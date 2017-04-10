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    Бюро прогнозов сообщило, сколько продержатся нестабильные погодные условия

    Гюльшад Мамедова: 12 апреля ожидается переменная облачность

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ "Наблюдаемые в стране нестабильные погодные условия продлятся до полудня 11 апреля".

    Об этом Report сообщила замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова.

    По ее словам, в последующие дни осадков не ожидается: "Завтра после полудня погодные условия начнут стабилизироваться. 12 апреля ожидается переменная облачность, в основном без осадков".

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