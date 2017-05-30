В Азербайджане прогнозируются грозы и интенсивные осадки - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 31 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Утром местами будет слабый туман. Вечером облачность может возрасти. Северо-восточный ветер днем перейдет во временами усиливающийся северо-западный ветер. Ночью ожидается 15-17, днем 24-29 градусов тепла.

В Баку ночью возможно 15-17, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 760 мм до 756 мм ртутного столба.

Ночью относительная влажность составит 75-85%, днем 50-60%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, хотя 31 мая превосходство на Абшеронском полуострове близких к комфортному температурному режиму погодных условий будет в основном благоприятно для метеочувствительных людей, прогнозируемый на 1 июня временами усиливающийся северный ветер может вызвать у некоторых людей чувство дискомфорта.

Что касается погодных условий в районах Азербайджана, здесь в основном без осадков. Утром местами будет туман. Однако днем начиная с некоторых северных и западных районов ожидаются грозы, дожди, которые местами примут интенсивный характер. Возможен град.

Днем в отдельных местах скорость западного ветра усилится. Ночью температура воздуха составит 14-19, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью ожидается 6-11, днем 15-20 градусов тепла.

МЭПР предупреждает, что во вторую половину дня 31 мая начиная с северных и западных районов на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, местами грозы, переменные осадки, которые могут принять интенсивный характер. Возможен град. Скорость западного ветра на отдельных территориях местами усилится. Уровень рек может подняться. Нестабильные погодные условия продлятся до вечера 3 июня.