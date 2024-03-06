О нас

Азербайджан и Грузия разработали план действий по охране бассейна реки Куры

Азербайджан и Грузия разработали план действий по охране бассейна реки Куры Азербайджан и Грузия разработали совместный план действий в целях охраны бассейна реки Куры и устойчивого управления водными ресурсами.
Экология
6 марта 2024 г. 13:44
Азербайджан и Грузия разработали план действий по охране бассейна реки Куры

Азербайджан и Грузия разработали совместный план действий в целях охраны бассейна реки Куры и устойчивого управления водными ресурсами.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров за 2023 год.

План действий рассматривает обмен результатами оценки как качественных, так и количественных показателей малых рек, впадающих в реку Куру, а также анализ рисков наводнений и засух в бассейне Куры. Предусмотрено проведение совместного мониторинга водных ресурсов.

В прошлом году в ходе мониторинга были выявлены предприятия и организации, осуществляющие сброс неочищенных сточных вод в Куру прямо или косвенно, посредством рек Тертерчай, Хачинчай, Гошгарчай, Гаргарчай и Гянджачай. В отношении виновных лиц были составлены акты и протоколы с указанием обязательных к исполнению мер.

Для управления сточными водами в городах, расположенных вдоль Куры, предусмотрено строительство коллекторов и очистных сооружений. К настоящему времени они уже построены в Агстафе, Газахе и Товузе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan, Georgia draft action plan for protection of Kura river basin
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Gürcüstan Kür çayı hövzəsinin mühafizəsi üçün fəaliyyət planı hazırlayıb

Другие новости из категории

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
6 марта 2024 г. 13:10
Сегодня в Азербайджане посажено свыше 88 тыс. деревьев
Сегодня в Азербайджане посажено свыше 88 тыс. деревьев
5 марта 2024 г. 22:19
Центр инклюзивного развития и творчества DOST провел акцию по посадке деревьев
ФотоЦентр инклюзивного развития и творчества DOST провел акцию по посадке деревьев
5 марта 2024 г. 18:46
В Азербайджане в 2023 году за незаконную охоту задержаны 140 человек
В Азербайджане в 2023 году за незаконную охоту задержаны 140 человек
5 марта 2024 г. 16:25
Завтра температура воздуха в Азербайджане прогреется до 17 градусов
Завтра температура воздуха в Азербайджане прогреется до 17 градусов
5 марта 2024 г. 13:06
Начальник службы: Температура воздуха в Азербайджане превышает климатическую норму на 3 градуса
Начальник службы: Температура воздуха в Азербайджане превышает климатическую норму на 3 градуса
5 марта 2024 г. 10:41
Советник министра: Импорт электромобилей в Азербайджан увеличился в 19 раз за два года
Советник министра: Импорт электромобилей в Азербайджан увеличился в 19 раз за два года
5 марта 2024 г. 09:57
Между Азербайджаном и Турцией обсуждено сотрудничество в ряде сфер
ФотоМежду Азербайджаном и Турцией обсуждено сотрудничество в ряде сфер
4 марта 2024 г. 21:43
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
4 марта 2024 г. 12:51
На дорогах в ряде регионов Азербайджана ожидается гололед
На дорогах в ряде регионов Азербайджана ожидается гололед
3 марта 2024 г. 16:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi