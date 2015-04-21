10 человек погибло в результате взрыва в Сомали

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере десять человек погибли в результате взрыва в одном из ресторанов в центре сомалийской столицы, городе Могадишо, еще шесть получили ранения разной степени тяжести, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Мощный взрыв прогремел в центре города Могадишо, когда террорист-смертник протаранил дверь популярного ресторана машиной, набитой взрывчаткой.

Как сообщили представители полиции, число жертв может возрасти.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.