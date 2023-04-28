Зеленский: ВС Украины нужны дальнобойное оружие, авиация и артиллерия

Вооруженным силам Украины нужны дальнобойное оружие, авиация и артиллерия, именно поэтому в такой помощи не может быть никаких табу.
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Зеленский отметил, что каждое искусственное ограничение для Украины - это лишь очередная террористическая возможность для России. По его словам, будет абсолютно справедливо предоставить украинским воинам все, что нужно для защиты.
"В частности это касается дальнобойного оружия и авиации, достаточного количества артиллерии и бронетехники. Мы готовимся к контрнаступлению и все это знают, поэтому детали наших договоренностей озвучивать не буду", - добавил президент.