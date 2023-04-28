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Зеленский: ВС Украины нужны дальнобойное оружие, авиация и артиллерия

Зеленский: ВС Украины нужны дальнобойное оружие, авиация и артиллерия Вооруженным силам Украины нужны дальнобойное оружие, авиация и артиллерия, именно поэтому в такой помощи не может быть никаких табу.
Другие страны
28 апреля 2023 г. 19:10
Зеленский: ВС Украины нужны дальнобойное оружие, авиация и артиллерия

Вооруженным силам Украины нужны дальнобойное оружие, авиация и артиллерия, именно поэтому в такой помощи не может быть никаких табу.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с участием президента Чехии Петра Павела и президента Словакии Зузаны Чапутовой.

Зеленский отметил, что каждое искусственное ограничение для Украины - это лишь очередная террористическая возможность для России. По его словам, будет абсолютно справедливо предоставить украинским воинам все, что нужно для защиты.

"В частности это касается дальнобойного оружия и авиации, достаточного количества артиллерии и бронетехники. Мы готовимся к контрнаступлению и все это знают, поэтому детали наших договоренностей озвучивать не буду", - добавил президент.

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