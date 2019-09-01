 Наверх

Замглавы МИД Ирана посетит Францию, где обсудит ядерную сделку

Замглавы МИД Ирана посетит Францию, где обсудит ядерную сделку

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи отправится во Францию в понедельник, где обсудит ядерную сделку, сообщил глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство IRNA.

"Делегация во главе с замглавы МИД Аракчи поедет в Париж", - цитирует агентство Ваези, который добавил, что сопровождать дипломата будет группа специалистов в сфере экономики.
По его словам, делегация во главе с Аракчи обсудит предложения, направленные на поддержание ядерной сделки.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!