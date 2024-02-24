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За последние два года ЕС выделил Украине более €130 млрд

За последние два года ЕС выделил Украине более €130 млрд Евросоюз предоставил более €130 млрд в рамках программ помощи Украине с 24 февраля 2022 года.
Другие страны
24 февраля 2024 г. 19:29
За последние два года ЕС выделил Украине более €130 млрд

Евросоюз предоставил более €130 млрд в рамках программ помощи Украине с 24 февраля 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы с 24 февраля 2022 года предоставили €82 млрд или €83 млрд для поддержки Украины. Еще €50 млрд входят в дополнительный пакет макрофинансовой помощи", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

Ранее заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев информировал, что Киев в 2024 году планирует получить €18 млрд в рамках новой четырехлетней программы поддержки на €50 млрд, которую 1 февраля одобрили на саммите Евросоюза.

По его словам, Украина предоставит Евросоюзу план экономических реформ на четыре года, выполнение которого каждый квартал будет проверять, в том числе и Еврокомиссия. В то же время специально созданный аудиторский совет будет контролировать, как именно власти Украины распоряжаются полученными деньгами.

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