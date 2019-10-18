Япония направит флот в Ормузский пролив, но не в составе коалиции

Правительство Японии приняло решение направить подразделения Сил самообороны страны в Ормузский пролив, однако не в рамках создаваемой США коалиции, а на индивидуальной основе, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Японская сторона планирует направить туда один военный корабль морских Сил самообороны страны. Официально о соответствующем решении японские власти на данный момент не объявляли.

Напомним, что ситуация в зоне Персидского залива обострилась 19 июля, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Согласно заявлению КСИР, танкер был арестован "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден в порт для проверки. Госдепартамент объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. О своем намерении вступить в коалицию заявили Австралия, Бахрейн, Великобритания, Саудовская Аравия и ОАЭ.