ВВП Великобритании в 2020 году рухнул на максимальные за три столетия 11%

Экономика Великобритании продемонстрировала самое существенное падение за три столетия в 2020 году.

Экономика Великобритании продемонстрировала самое существенное падение за три столетия в 2020 году.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, пересмотренные официальные статистические данные указали на разрушительные экономические последствия пандемии коронавируса.

Национальное статистическое управление (ONS) Великобритании в своем ежегодном докладе об экономической активности Blue Book сообщило, что экономика страны в 2020 году сократилась на 11%, а не на 9,3%, как сообщалось первоначально.

Таким образом, падение ВВП в 2020 году было самым существенным с 1709 года. При этом во втором квартале 2020 года экономика рухнула на 21%, а не 19,4%, как сообщалось первоначально.

В сообщении ONS говорится, что пересмотр "главным образом связан с тем, что появились более обширные данные благодаря нашим ежегодным исследованиям и ряду административных данных".