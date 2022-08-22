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ВВП Великобритании в 2020 году рухнул на максимальные за три столетия 11%

ВВП Великобритании в 2020 году рухнул на максимальные за три столетия 11% Экономика Великобритании продемонстрировала самое существенное падение за три столетия в 2020 году.
Другие страны
22 августа 2022 г. 21:00
ВВП Великобритании в 2020 году рухнул на максимальные за три столетия 11%

Экономика Великобритании продемонстрировала самое существенное падение за три столетия в 2020 году.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, пересмотренные официальные статистические данные указали на разрушительные экономические последствия пандемии коронавируса.

Национальное статистическое управление (ONS) Великобритании в своем ежегодном докладе об экономической активности Blue Book сообщило, что экономика страны в 2020 году сократилась на 11%, а не на 9,3%, как сообщалось первоначально.

Таким образом, падение ВВП в 2020 году было самым существенным с 1709 года. При этом во втором квартале 2020 года экономика рухнула на 21%, а не 19,4%, как сообщалось первоначально.

В сообщении ONS говорится, что пересмотр "главным образом связан с тем, что появились более обширные данные благодаря нашим ежегодным исследованиям и ряду административных данных".

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Версия на английском языке UK GDP in 2020 collapses most since 1709

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