Всё больше армян ищут убежища в Германии

Преступные группы в основном состоящие из граждан Армении, прибывших в Германию в статусе беженцев, действуют в городах Эрфрут, Берлин, Лейпциг и Галле

В период пандемии коронавируса (COVID-19) увеличилось число граждан Армении, желающих получить убежище в Германии.

По данным европейского бюро Report, только в прошлом месяце 120 человек обратились за убежищем в посольство этой страны в Армении, не имея возможности непосредственно приехать в Германию в связи с коронавирусной пандемией.

Данная цифра в сентябре этого года составляла 113 человек. Большинство из них были заявителями, обратившимися за процедурой воссоединения семьи. За последние два года 17 тысяч армян отказались от армянского гражданства и покинули страну, в частности приняв гражданство Франции, Германии, Соединенных Штатов Америки, Англии, Королевство Нидерландов и др.

Отметим, что в настоящее время в Германии проживает более 300 тысяч армян. Они компактно расселились в основном в Кельне, Гамбурге, Берлине и Мюнхене. Самая большая армянская община действует в городах Кельн и Гамбург. Преступные группы в основном состоящие из граждан Армении, прибывших в Германию в статусе беженцев, действуют в городах Эрфрут, Берлин, Лейпциг и Галле.