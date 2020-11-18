О нас
Report Georgia
Аудио новости

Всё больше армян ищут убежища в Германии

Всё больше армян ищут убежища в Германии Преступные группы в основном состоящие из граждан Армении, прибывших в Германию в статусе беженцев, действуют в городах Эрфрут, Берлин, Лейпциг и Галле
Другие страны
18 ноября 2020 г. 17:24
Всё больше армян ищут убежища в Германии

В период пандемии коронавируса (COVID-19) увеличилось число граждан Армении, желающих получить убежище в Германии.

По данным европейского бюро Report, только в прошлом месяце 120 человек обратились за убежищем в посольство этой страны в Армении, не имея возможности непосредственно приехать в Германию в связи с коронавирусной пандемией.

Данная цифра в сентябре этого года составляла 113 человек. Большинство из них были заявителями, обратившимися за процедурой воссоединения семьи. За последние два года 17 тысяч армян отказались от армянского гражданства и покинули страну, в частности приняв гражданство Франции, Германии, Соединенных Штатов Америки, Англии, Королевство Нидерландов и др.

Отметим, что в настоящее время в Германии проживает более 300 тысяч армян. Они компактно расселились в основном в Кельне, Гамбурге, Берлине и Мюнхене. Самая большая армянская община действует в городах Кельн и Гамбург. Преступные группы в основном состоящие из граждан Армении, прибывших в Германию в статусе беженцев, действуют в городах Эрфрут, Берлин, Лейпциг и Галле.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Almaniyadan sığınacaq istəyən ermənilərin sayı artıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

В центре Берлина проходит акция протеста
В центре Берлина проходит акция протеста
18 ноября 2020 г. 14:10
Полиция Парижа применила слезоточивый газ и водометы на акции протеста
Полиция Парижа применила слезоточивый газ и водометы на акции протеста
18 ноября 2020 г. 11:02
Жертвами урагана Йота в Никарагуа стали шесть человек
Жертвами урагана "Йота" в Никарагуа стали шесть человек
18 ноября 2020 г. 09:43
В Индии не менее 10 человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса
В Индии не менее 10 человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса
18 ноября 2020 г. 09:36
ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю
ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю
18 ноября 2020 г. 09:27
Трамп уволил главу службы кибербезопасности США
Трамп уволил главу службы кибербезопасности США
18 ноября 2020 г. 07:34
Зеленая зона Багдада подверглась ракетному обстрелу: погиб ребенок
"Зеленая зона" Багдада подверглась ракетному обстрелу: погиб ребенок
18 ноября 2020 г. 04:06
В Армении еще один министр подал в отставку
В Армении еще один министр подал в отставку
17 ноября 2020 г. 21:17
В Сербии установили антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
В Сербии установили антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
17 ноября 2020 г. 19:15
В Афганистане не менее 12 полицейских погибли при нападении боевиков
В Афганистане не менее 12 полицейских погибли при нападении боевиков
17 ноября 2020 г. 10:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi