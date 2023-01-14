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ВСУ: За сутки уничтожены 530 российских военнослужащих

ВСУ: За сутки уничтожены 530 российских военнослужащих ВС Украины за сутки уничтожили 530 российских военных.
Другие страны
14 января 2023 г. 10:43
ВСУ: За сутки уничтожены 530 российских военнослужащих

ВС Украины за сутки уничтожили 530 российских военных.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, число потерь ВС РФ с начала боевых действий составляет 114 660 военных.

Общие боевые потери российских войск с 24.02.22 по 14.01.23 составили: танки ‒ 3104 (+6) ед., боевые бронированные машины - 6 173 (+6), артиллерийские системы - 2 090 (+4), РСЗО - 437, средства ПВО - 219 (+1), самолеты - 286, вертолеты - 276,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1 867 (+2), крылатые ракеты - 723, корабли /катера - 17, автомобильная техника и автоцистерны - 4 846 (+13), специальная техника - 186 (+2).

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Версия на английском языке Russia’s losses in Ukraine exceed 114,000

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