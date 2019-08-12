Все авиарейсы из аэропорта Гонконга отменены из-за протестов

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Все авиарейсы из Гонконга были отменены 12 августа из-за захвата протестующими здания аэропорта, передает Report со ссылкой на RT.

"Регистрация на отбывающие рейсы отменена", - цитирует издание South China Morning Post оператора Международного аэропорта Гонконга.

Он добавил, что не отменены только те рейсы, на которые уже завершена регистрация, а также прибывающие рейсы, которые уже находятся на пути в Гонконг.

На дорогах, ведущих к аэропорту, образовались массовые пробки.