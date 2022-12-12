Возросло вдвое число иранцев, просящих убежище в Германии

В Германии возросло число иранцев, просящих убежище.

Возросло число иранцев, просящих убежище в Германии

Как сообщили в ответ на запрос европейского бюро Report в Федеральном управлении по делам беженцев и миграции Германии, в период с января по ноябрь этого года в федеральное управление поступило 6 392 обращений граждан Ирана с просьбой о предоставлении убежища. Из них, 5 447 обращений поступили впервые, а еще 945 - повторно.

Согласно сообщению, после начала массовых протестов в Иране в сентябре число просящих убежище возросло вдвое в сравнении с аналогичным показателем прошлого года.

Так, в сентябре этого года для получения статуса беженца в федеральное управление обратились 613 иранцев, в октябре - 892, в ноябре - 1 039.

В сообщении также отмечается, что в целом в федеральное управление для получения убежища обратились 214 253 человек.