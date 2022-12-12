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Возросло вдвое число иранцев, просящих убежище в Германии

Возросло вдвое число иранцев, просящих убежище в Германии В Германии возросло число иранцев, просящих убежище.
Другие страны
12 декабря 2022 г. 10:50
Возросло вдвое число иранцев, просящих убежище в Германии

Возросло число иранцев, просящих убежище в Германии

Как сообщили в ответ на запрос европейского бюро Report в Федеральном управлении по делам беженцев и миграции Германии, в период с января по ноябрь этого года в федеральное управление поступило 6 392 обращений граждан Ирана с просьбой о предоставлении убежища. Из них, 5 447 обращений поступили впервые, а еще 945 - повторно.

Согласно сообщению, после начала массовых протестов в Иране в сентябре число просящих убежище возросло вдвое в сравнении с аналогичным показателем прошлого года.

Так, в сентябре этого года для получения статуса беженца в федеральное управление обратились 613 иранцев, в октябре - 892, в ноябре - 1 039.

В сообщении также отмечается, что в целом в федеральное управление для получения убежища обратились 214 253 человек.

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Версия на английском языке Number of Iranian citizens seeking asylum in Germany doubles
Версия на азербайджанском языке Almaniyadan sığınacaq istəyən İran vətəndaşlarının sayı 2 dəfə artıb

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