Войска Индии и Китая устроили перестрелку на границе

Войска Индии и Китая 9 декабря устроили перестрелку в секторе Таванг индийского штата Аруначал-Прадеш.

Войска Индии и Китая 9 декабря устроили перестрелку в секторе Таванг индийского штата Аруначал-Прадеш.

Как передает Report со ссылкой на Газета. ру, об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на источники.

По информации источника агентства, после инцидента войска обеих сторон покинули район. В ходе столкновения военные получили легкие ранения.

Как сообщил собеседник ANI, позднее командующий с индийской стороны провел встречу со своим китайским коллегой для обсуждения произошедшего и «восстановления мира и спокойствия».

Отмечается, что в некоторых районах сектора Аруначал-Прадеш Китай и КНР контролируют территории «до своих линий притязаний», и такая тенденция наблюдается с 2006 года.