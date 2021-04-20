Власти Ливана признались, что страна близка к краху

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Хасан Диаб обратился в понедельник за срочной финансовой помощью к арабским государствам Персидского залива

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Хасан Диаб обратился за срочной финансовой помощью к арабским государствам Персидского залива.

Как передает Report со ссылкой на издание El Nashra, на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром шейхом Халедом бен Халифой Аль Тани в Дохе и.о. главы ливанского правительства сообщил, что его страна находится на грани краха.

По словам Диаба, "тонущий Ливан нуждается в спасательном круге, но не может получить помощи от международного сообщества из-за задержки с формированием нового кабинета". Причиной экономического коллапса и.о. премьер-министра назвал "коррупцию, царившую в высших эшелонах власти на протяжении десятилетий, и ошибочную политику заимствования".

Диаб выразил надежду , что экстренная финансовая помощь со стороны Катара позволит сохранить государственные субсидии на основные продукты питания и товары первой необходимости.

Обесценивание более чем вдвое с 2019 года национальной валюты - ливанского фунта - привело к безудержному росту цен в Ливане. По данным Всемирного банка, за порогом бедности проживает сейчас 60% граждан, а безработица, усилившаяся в период пандемии, достигла 40%.