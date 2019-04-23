Вице-президент США поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины

Вице-президент США Майкл Пенс поздравил Владимира Зеленского в телефонном разговоре с победой на выборах президента Украины.

Об этом Пенс написал во вторник в Twitter, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Поговорил сегодня с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой, - сообщил Майкл Пенс. - Президент США [Дональд Трамп] и я ожидаем, что мы будем совместно работать с его администрацией, чтобы поддержать сильную, демократическую и процветающую Украину".

Второй тур выборов главы государства в Украине прошел 21 апреля. По итогам обработки 100% электронных протоколов Зеленский набрал 73,22% голосов (свыше 13,5 млн человек), Петр Порошенко - 24,45% (более 4,5 млн человек). Инаугурация избранного президента должна состояться до 31 мая. Зеленского уже поздравили с победой по телефону премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон.