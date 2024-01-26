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Вице-губернатор Техаса призвал Байдена не мешать в борьбе с мигрантами

Вице-губернатор Техаса призвал Байдена не мешать в борьбе с мигрантами Вице-губернатор американского штата Техас Дэн Патрик призвал президента США Джо Байдена "уйти с дороги", чтобы правоохранительные органы могли делать свою работу для борьбы с нелегальной миграцией.
Другие страны
26 января 2024 г. 20:57
Вице-губернатор Техаса призвал Байдена не мешать в борьбе с мигрантами

Вице-губернатор американского штата Техас Дэн Патрик призвал президента США Джо Байдена "уйти с дороги", чтобы правоохранительные органы могли делать свою работу для борьбы с нелегальной миграцией.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Патрик также предостерег главу государства и его администрацию от конфронтации с техасскими силовиками.

"Крупнейшая ошибка, которую может совершить администрация Байдена - пойти на конфронтацию с правоохранителями, с нашей армией и нашей национальной гвардией на нашей границе. Мы не хотим конфронтации, мы заняты тем, чего хочет американский народ. Если Джо Байден уйдет с нашего пути, мы сделаем свое дело и защитим границу", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Как отметил Патрик, борьба с нелегальными мигрантами - конституционное полномочие властей Техаса.

В 2023 году число мигрантов, которые пытались нелегально пересечь границу США, достигло рекорда. В конце декабря прошлого года The Washington Examiner со ссылкой на источники в пограничной службе сообщило, что за одни сутки было зарегистрировано 14,5 тыс. попыток пересечения госграницы.

Власти Техаса заявили, что рост показателей нелегальной миграции связан с "политикой открытых границ" Джо Байдена. В частности, 22 января Верховный суд США постановил убрать проволочные ограждения, которые установила Национальная гвардия Техаса на границе с Мексикой. Администрация президента США утверждает, что ограждения мешают федеральному пограничному патрулю задерживать мигрантов и предоставлять им помощь при необходимости, как этого требует закон.

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Версия на азербайджанском языке Texasın vitse-qubernatoru prezident Baydenə “yoldan çəkilməyi” məsləhət görüb

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