Венгрия завершила строительство забора на границе с Сербией

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Венгрия закончила строительство забора с колючей проволокой на границе с Сербией, который должен помешать нелегальным мигрантам проникать на территорию Евросоюза, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство обороны страны.

"Двумя днями ранее намеченного на 31 августа срока первая часть забора на границе завершена," — цитирует агентство распространенное в местных СМИ в субботу заявление министерства.

За постройкой этого сооружения последует установка более высокого, четырехметрового забора, строительство которого уже началось.

Ранее Венгрия зафиксировала новый рекорд по числу мигрантов, приехавших в страну из Сербии за один день: 26 августа границу пересек 3241 беженец, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

В связи с наплывом мигрантов власти страны предприняли ряд мер, таких как увеличение числа полицейских на границе и строительство забора, длина которого должна была составить 175 километров, а высота — около трех. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что забор будет построен в восьми-десяти районах, "наиболее подверженных давлению мигрантов".

В начале августа Венгрия возобновила строительство забора для защиты от мигрантов на границе с Сербией. Первый участок длиной 150 метров был установлен в конце июля в окрестностях города Морахалом на юге Венгрии. Работы возобновились 3 августа на окраине деревни Ашоттхалом (Asotthalom).