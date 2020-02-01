Великобритания готовится ввести полноценные проверки товаров на границе с ЕС

Соединенное Королевство готовится к введению полноценных проверок товаров на границе с Евросоюзом в том случае, если переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с Брюсселем закончатся провалом. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом источник в правительстве Великобритании сообщил газете The Daily Telegraph.

По информации издания, речь идет об ужесточении первоначального сценария, при котором сделка отсутствует. Он предполагал, что при провале переговоров экспортно-импортные операции будут затронуты по минимуму, а 87% товаров будут избавлены от каких-либо дополнительных тарифов и пошлин.

"Мы планируем полноценные проверки для всего импорта из ЕС, которые будут включать в себя экспортные декларации, декларации об охране, ветеринарные проверки и прохождение всех товаров для супермаркетов через таможенные посты", - приводит издание слова высокопоставленного источника в правительстве королевства. "Это удвоит нагрузку на наши пограничные службы в январе 2021 года", - добавил он.