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В Южной Корее установлен суточный антирекорд по числу заразившихся COVID-19

В Южной Корее установлен суточный антирекорд по числу заразившихся COVID-19 В Республике Корея за сутки 17 ноября выявлено 3 290 новых случаев коронавирусной инфекции. Это максимальное число с января прошлого года, когда в стране был зарегистрирован первый заболевший.
Другие страны
18 ноября 2021 г. 09:49
В Южной Корее установлен суточный антирекорд по числу заразившихся COVID-19

В Республике Корея за сутки 17 ноября выявлено 3 290 новых случаев коронавирусной инфекции. Это максимальное число с января прошлого года, когда в стране был зарегистрирован первый заболевший.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний.

Предыдущий антирекорд - 3 270 человек - был зафиксирован 25 сентября текущего года. Резкий рост числа инфицированных произошел после того, как 1 ноября в стране начался переход к обычной повседневной жизни, а большинство ограничений были отменены.

Общее число заразившихся с начала пандемии в Южной Корее достигло 406 065. Количество пациентов, находящихся в тяжелом и критическом состоянии, составило 506, от осложнений, вызванных COVID-19, за сутки умерли 29 человек. Общее число смертей составляет 3 187, коэффициент смертности - 0,78%.

С момента начала вакцинации в феврале этого года одной дозой вакцин привиты 81,2% населения страны, 77,8% населения вакцинированы полностью.

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Версия на английском языке South Korea's daily coronavirus tally hits record high

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