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В ЮАР из-за беспорядков погибли свыше 100 человек

В ЮАР из-за беспорядков погибли свыше 100 человек Число погибших в ходе беспорядков в ЮАР в связи с заключением в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зумы возросло до 117.
Другие страны
15 июля 2021 г. 19:40
В ЮАР из-за беспорядков погибли свыше 100 человек

Число погибших в ходе беспорядков в ЮАР в связи с заключением в тюрьму экс-президента страны Джейкоба Зумы возросло до 117.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила исполняющая обязанности министра при президенте ЮАР Кумбудзо Нтшавени.

Беспорядки вспыхнули в ЮАР после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы. Для подавления беспорядков в провинции Гаутенг, центром которой является Йоханнесбург, и Квазулу-Натал были направлены войска.

Зума начал отбывать тюремный срок на прошлой неделе. Согласно приговору, 79-летний экс-президент был признан виновным в неуважении к суду и приговорен к 15 месяцам лишения свободы. Обвинение было связано с тем, что Зума не выполнил предписание конституционного суда, обязывающее его предстать перед комиссией по расследованию дела о захвате государства. Зума должен был дать показания перед комиссией с 15 по 19 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Afrikada iğtişaşlarda ölənlərin sayı artır

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